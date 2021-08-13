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القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

منذ ساعة
1715
القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
باكستان
القيادة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههه، أكل الضب البعير،بسبب غلاء الشعير..
أبو عبدالله الحربي
وسوف يستمر التدمير حتى يرضخ الذي ياحول أن يدمر واعدو اعتمدنا بدمير الإرهاب أين كأن.
أبوخالد إبن سمومة
((اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)). لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو...
أبو عبدالله الحربي
المواطن الواضح بالأصل يعرف أن الغريزة تراب الوطن وجنسيتة غريزه .

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