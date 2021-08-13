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واتساب تسمح بنقل الدردشة بين هواتف ios و اندرويد

منذ 43 دقيقة
1536
واتساب تسمح بنقل الدردشة بين هواتف ios و اندرويد

وكالات (صدى):
أعلنت منصة "واتساب" عن إمكانية جلب محفوظات الدردشة بأمان عند التبديل من iOS إلى أندرويد – بما في ذلك جميع الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات.

وأشارات المنصة إلى أنها تعمل على دمج الميزة في تطبيق النقل المدمج في أندرويد المسماة أداة نقل البيانات من غوغل.

كما تتيح أداة نقل البيانات من غوغل للمستخدمين نقل ملفاتهم من جهاز أندرويد إلى آخر أو التبديل من iOS إلى أندرويد.

وتعمل الميزة مع أداة النقل الخاصة بشركة سامسونغ المعروفة باسم Smart Switch. التي تساعد المستخدمين في نقل جهات الاتصال والصور والموسيقى والرسائل والملاحظات والتقويمات إلى أجهزة غالاكسي.

وتتضمن الميزة مبدئيًا عمليات النقل من iOS إلى Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 الجديدين وهواتف سامسونغ الأخرى في الأسابيع المقبلة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههه، أكل الضب البعير،بسبب غلاء الشعير..
أبو عبدالله الحربي
وسوف يستمر التدمير حتى يرضخ الذي ياحول أن يدمر واعدو اعتمدنا بدمير الإرهاب أين كأن.
أبوخالد إبن سمومة
((اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)). لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو...
أبو عبدالله الحربي
المواطن الواضح بالأصل يعرف أن الغريزة تراب الوطن وجنسيتة غريزه .

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