ضاحي خلفان يعلق على قانون الانتخابات في قطر: "هناك خطأ واضح"

أبوظبي (صدى):
علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، عن أزمة قانون انتخابات مجلس الشورى في قطر واحتجاجات قبيلة آل مرة.
وقال خلفان، في سلسلة تغريدات، إنه "لو حمل المواطن الخليجي 6 جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يفترض أن يكون مواطنا أصيلا في كل هذه الدول.. أليس كذلك؟؟؟، فعلا أحزن، المري فقط لأن جده سعودي أصبح غريبا لدى البعض... طيب هناك فعلا غرباء على الجزيرة العربية ويتمتعون بكامل الحقوق... هناك خطأ واضح".
وأضاف: "النفاق عيب، والكذب عيب، واعتبار أن جدك في دولة خليجية ولد، حتى لو أعطيتك الجنسية لا يحق لك الانتخاب غلط.. اللي يزعل يزعل واللي يرضا يرضا"، على حد تعبيره.
وأكد خلفان أن "المواطن الخليجي إذا حصل على جواز دولة خليجية أخرى فهو مواطن 100%"، وقال: "هكذا يكون خليجنا واحد.. يعني آل مرة جدهم سعودي وآل ثاني من وين جدهم.. من قطر؟"، وتابع: "على أي حال.. اللهم أصلح حال خليجنا وابعد كل مخرب لجمع كلمتنا".
يذكر ان قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في 29 يوليو الماضي، قد أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.