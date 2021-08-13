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ضاحي خلفان يعلق على قانون الانتخابات في قطر: "هناك خطأ واضح"

منذ ساعة
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ضاحي خلفان يعلق على قانون الانتخابات في قطر: "هناك خطأ واضح"

أبوظبي (صدى):
علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، عن أزمة قانون انتخابات مجلس الشورى في قطر واحتجاجات قبيلة آل مرة.

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات، إنه "لو حمل المواطن الخليجي 6 جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يفترض أن يكون مواطنا أصيلا في كل هذه الدول.. أليس كذلك؟؟؟، فعلا أحزن، المري فقط لأن جده سعودي أصبح غريبا لدى البعض... طيب هناك فعلا غرباء على الجزيرة العربية ويتمتعون بكامل الحقوق... هناك خطأ واضح".

وأضاف: "النفاق عيب، والكذب عيب، واعتبار أن جدك في دولة خليجية ولد، حتى لو أعطيتك الجنسية لا يحق لك الانتخاب غلط.. اللي يزعل يزعل واللي يرضا يرضا"، على حد تعبيره.

وأكد خلفان أن "المواطن الخليجي إذا حصل على جواز دولة خليجية أخرى فهو مواطن 100%"، وقال: "هكذا يكون خليجنا واحد.. يعني آل مرة جدهم سعودي وآل ثاني من وين جدهم.. من قطر؟"، وتابع: "على أي حال.. اللهم أصلح حال خليجنا وابعد كل مخرب لجمع كلمتنا".

يذكر ان قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في 29 يوليو الماضي، قد أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 165
منذ 35 دقيقة
المواطن الواضح بالأصل يعرف أن الغريزة تراب الوطن وجنسيتة غريزه .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههه، أكل الضب البعير،بسبب غلاء الشعير..
أبو عبدالله الحربي
وسوف يستمر التدمير حتى يرضخ الذي ياحول أن يدمر واعدو اعتمدنا بدمير الإرهاب أين كأن.
أبوخالد إبن سمومة
((اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)). لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو...
أبو عبدالله الحربي
المواطن الواضح بالأصل يعرف أن الغريزة تراب الوطن وجنسيتة غريزه .

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