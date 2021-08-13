عمرو يوسف يبدأ تصوير "وعد إبليس" بعد غياب عامين

القاهرة (صدى):
بدأ النجم المصري عمرو يوسف في سرية تامة تصوير مسلسل جديد بعنوان "وعد إبليس" والذي يخوض به تجربة المسلسلات القصيرة من حيث عدد الحلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح مصدر أن عمرو يوسف قرر التكتم على تفاصيل العمل وعدم الإعلان عنه مؤخرا رغم تعاقده عليه منذ فترة بسبب عدم تفاؤله من بعض الأحداث السيئة التي مر بها مع أعماله السابقة، إذ بمجرد الإعلان عنها كانت تتوقف لأسباب مختلفة وخارجة عن إرادته، وهو ما دفعه هذه المرة إلى فرض حالة من السرية الشديدة والتكتم لحين اتخاذ خطوات فعلية تجاه المسلسل الجديد .
وأضاف المصدر أن الفنان المصري متحمس بشكل كبير لتجربته الجديدة لعدة أسباب منها خوضه للمرة الأولى تجربة المسلسلات القصيرة التي تعرض على المنصات الرقمية، وأيضا طبيعة الدور الذي يقدمه ويخوض من خلاله صراعات عديدة إلى جانب العمل الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق والغموض عن عالم السحر الذي يتناوله بمنظور مختلف والحبكة الدرامية للعمل.
كان مسلسل "وعد إبليس" يحمل عنوان "العقد"، ويشاركه في بطولته النجمة التونسية عائشة بن أحمد، ومن إخراج كولين تاج الذي قدم مؤخرا مسلسلا سعوديا بعنوان "رشاش".