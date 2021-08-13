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بالفيديو.. الصبحان: نسبة فوز النصر على ضمك مليون في المئة

منذ ساعة
1738
بالفيديو.. الصبحان: نسبة فوز النصر على ضمك مليون في المئة

الرياض (صدى):
كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته لنتائج مباراة " النصر وضمك " التي تقان خلال منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصبحان خلال مقطع فيديو له: إن المباراة ستكون نارية، ونسبة فوز النصر مليون في المئة، وسيفوز بثلاث أهداف أو خمس أهداف، على ضمك وحسبوني من الليلية.

ويذكر أن نادي النصر احتل المركز السادس الموسم الماضي برصيد 46 نقطة كما خرج مبكرًا من منافسة كأس الملك، بينما استطاع نادي ضمك تخطيه برصيد 36 نقة و احتلاله المركز الحادي عشر في جدول الدوري.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههه، أكل الضب البعير،بسبب غلاء الشعير..
أبو عبدالله الحربي
وسوف يستمر التدمير حتى يرضخ الذي ياحول أن يدمر واعدو اعتمدنا بدمير الإرهاب أين كأن.
أبوخالد إبن سمومة
((اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ)). لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو...
أبو عبدالله الحربي
المواطن الواضح بالأصل يعرف أن الغريزة تراب الوطن وجنسيتة غريزه .

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