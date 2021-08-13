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نصائح لشد البطن عند المرأة

منذ 55 دقيقة
1576
نصائح لشد البطن عند المرأة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن نصائح لشد البطن والمعدة عند المرأة، منها تناول الشوفان صباحا، حيث يساهم الشوفان في إزالة السموم في الجسم و المساعدة على تقليل الشعور بالجوع بشكل عام.

ويساهم الشوفان أيضًا عند تناوله صباحا بتعزيز عملية التمثيل الغذائي و حرق الدهون لشّد البطن و المعدة.

ويعتبر البيض من المصادر االساسية للبروتين، و من الأطعمة التي تساعد على حرق دهون البطن و شد البطن والمعدة و الحّد من الرغبة بتناول وجبات خفيفة.

ويدعم البيض الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامين B12 و البروتينات، و يحتوي على حوالي 85 سعرة حرارية فقط..

وتحتوي السلطة المكونة من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية العديد من الألياف الصحية التي تعطيك إحساسا بالشبع و تبقي المعدة ممتلئة لاطول فترة ممكنة و بالتالي تفيد في حرق الدهون و وشّد البطن.

من أهم مشاكل تراكم الدهون في البطن، التوتر و ما ينتج عنه من زيادة في مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن تخزين الدهون الزائدة حيث أن مساعدة الجسم على الاسترخاء و التخلص من كل مصادر التوتر يساهم في حرق الدهون و تنحيف البطن بسرعة.

كما أن التمارين الرياضية كفيلة لشّد و تقوية عضلات البطن و المعدة بالتحديد للتخلص من الترهلات و تراكم الدهون المزعجة و العنيدة في هذه المنطقة، إضافة إلى زيادة قّوة عضلاتها في أسرع وقت ممكن.

البيض
البطن
الشوفان
شد البطن

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حركات خايبه
الريان
هذا المطوع كذاب
أبو كنان
يستاهل التمساح
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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