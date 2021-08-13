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مصرع 21 شخصاً جراء أمطار غزيرة تضرب الصين

منذ ساعة
1628
مصرع 21 شخصاً جراء أمطار غزيرة تضرب الصين

بكين (صدى):
لقي 21 شخص في الصين مصرعهم ،وفقد أربعة آخرين جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت بشدة على إقليم هوبي يومى الأربعاء والخميس.

وقالت السلطات الصينية أن مياه الأمطار غمرت بلدة ليولين فى مقاطعة سيتشيان، حيث بلغ منسوب المياه فيها 3 أمتار ونصف المتر فى بعض المناطق، مشيرة إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شخص أضيروا من جراء الفيضانات فى بلدة ليولين، مبينا أنه يجرى بذل جهود لإنقاذ السكان ولتدبير مواد الإغاثة للمتضررين من هذه الكارثة.​

وفي الشهر الماضى، لقى 12 شخصا حتفهم بعد أن اجتاحت السيول مترو أنفاق فى مدينة تشنغتشو بوسط الصين، يأتى ذلك فى وقت تفجّرت فيه سدود وارتفع منسوب المياه فى أنهار مقاطعة خنان الصينية جرّاء الأمطار الغزيرة.

أمطار غزيرة
للصين
إقليم هوبي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حركات خايبه
الريان
هذا المطوع كذاب
أبو كنان
يستاهل التمساح
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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