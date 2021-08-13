مصرع 21 شخصاً جراء أمطار غزيرة تضرب الصين

بكين (صدى):
لقي 21 شخص في الصين مصرعهم ،وفقد أربعة آخرين جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت بشدة على إقليم هوبي يومى الأربعاء والخميس.
وقالت السلطات الصينية أن مياه الأمطار غمرت بلدة ليولين فى مقاطعة سيتشيان، حيث بلغ منسوب المياه فيها 3 أمتار ونصف المتر فى بعض المناطق، مشيرة إلى أن أكثر من ثمانية آلاف شخص أضيروا من جراء الفيضانات فى بلدة ليولين، مبينا أنه يجرى بذل جهود لإنقاذ السكان ولتدبير مواد الإغاثة للمتضررين من هذه الكارثة.
وفي الشهر الماضى، لقى 12 شخصا حتفهم بعد أن اجتاحت السيول مترو أنفاق فى مدينة تشنغتشو بوسط الصين، يأتى ذلك فى وقت تفجّرت فيه سدود وارتفع منسوب المياه فى أنهار مقاطعة خنان الصينية جرّاء الأمطار الغزيرة.