جينسيس تكشف أبرز مواصفات سيارة G80 الجديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تستعد شركة جينسيس للإطلاق الرسمي عن نسختها الجديدة G80 سبورت 2022 داخل معاقلها في كوريا الجنوبي، كما تمكنت أن تثبت تواجد كبير داخل الأسواق العالمية للسيارات.
وتتميز السيارة بإطلالة خارجية قوية تعتمد على منظومة متكاملة من الشبكات الهوائية، و التي تقع اسفل غطاء المحرك، كما تتخلل الصادم الأمامي أيضا، مما تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة.
وتحتوي السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، ذات تصميم هندسي مروجي الشكل من 5 اضلاع، مع إمكانية رؤية علبة المكابح من خلف تلك الاضلاع و التي تأتي باللون الأحمر اللامع، مع مفهوم رباعي الأبواب، وتأتي بمنظومة نقل اوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات بشكل قياسي، بينما
ويمكن قيادة السيارة عبر حزمة فنية من المحركات الأول بسعة 2200 سي سي تيربو ينتج قوة 207 حصان، و 441 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع محرك اخر سعة 2500 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 422 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 سعة 3500 سي سي قادر على انتاج قوة 375 حصان، و 375 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.