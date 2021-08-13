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إبراهيم حجاج يكشف ما فعله لتقمص شخصية "فحص" في مسلسل رشاش

منذ ساعة
843
إبراهيم حجاج يكشف ما فعله لتقمص شخصية "فحص" في مسلسل رشاش

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحدث الممثل إبراهيم الحجاج الذي قام بدور "قحص" في مسلسل "رشاش"، عن ماذا فعل لتقمص الشخصية التي جسّدها،وقصة اختياره لهذا العمل.

وقال الحجاج أنه لم يكن يتوقع نجاح العمل بهذا الشكل، وإن اختياره كان طبيعياً بعدما عبّر المُخرج عن ثقته في النجاح بهذا الدور، مضيفا أنه أعطى العمل حقه وزاد من الدقة في التفاصيل والاستفسار عن كل الأمور حتى يؤدي الدور على أفضل وجه.

وأكد أنه شعر في البداية بالخوف من ثقل وقوة الشخصية التي أداها، مشيرا إلى أن فريق العمل وصل إلى مرحلة كبيرة من التناغم لدرجة الاستغناء عن المُترجمين في أغلب الأوقات خلال تعامل الممثلين مع المخرج الأجنبي.

 

مسلسل رشاش
قحص
المترجمين

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حركات خايبه
الريان
هذا المطوع كذاب
أبو كنان
يستاهل التمساح
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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