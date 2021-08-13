الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول إصلاح التعليم الإستراتيجي، قائد فصول التعليم الخارجي، قائد عمليات الرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع الهيئة الملكية بالعلا من هنـــــــــــا