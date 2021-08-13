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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ 42 دقيقة
1233
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق (جازان، عسير),كذلك يتوقع هطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-40كم/ساعة, وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يعينهم من غضب الطبيعة
نجاة محمد
احسن دا ذنب و لدنا طارق
نجاة محمد
ربنا يجفظكم والله يرحم الشهداء
ابو عمار
مسكينه يمكن تعورت الطفله
ابو عمار
جيده

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