أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫40362، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22710
- الدولار: 3٫75033، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664
- درهم إماراتي: 1٫02100، مقابل الريال الواحد 0٫97943
- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال الواحد 66٫66080
- دينار أردني: 5٫28967، مقابل الريال الواحد 0٫18905
- دينار كويتي: 12٫46387 مقابل الريال الواحد 0٫08023
- دينار بحريني: 9٫94866، مقابل الريال الواحد 0٫10052
- الريال القطري: 1٫03003، مقابل الريال الواحد 0٫97085
-الدرهم المغربي: 0٫41779 مقابل الريال الواحد 2٫39602
- الجنيه المصري: 0٫23889، مقابل الريال الواحد 4٫18600