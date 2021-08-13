نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1194
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4٫40362، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22710

- الدولار: 3٫75033، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664

- درهم إماراتي: 1٫02100، مقابل الريال الواحد 0٫97943

- ريال يمني: 0٫01500، مقابل الريال الواحد 66٫66080

- دينار أردني: 5٫28967، مقابل الريال الواحد 0٫18905

- دينار كويتي: 12٫46387 مقابل الريال الواحد 0٫08023

- دينار بحريني: 9٫94866، مقابل الريال الواحد 0٫10052

- الريال القطري: 1٫03003، مقابل الريال الواحد 0٫97085

-الدرهم المغربي: 0٫41779 مقابل الريال الواحد 2٫39602

- الجنيه المصري: 0٫23889، مقابل الريال الواحد 4٫18600

 

 

الريال
اقتصاد
أسعار العملات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يعينهم من غضب الطبيعة
نجاة محمد
احسن دا ذنب و لدنا طارق
نجاة محمد
ربنا يجفظكم والله يرحم الشهداء
ابو عمار
مسكينه يمكن تعورت الطفله
ابو عمار
جيده

أخر الأخبار

شاب مضطرب نفسيًا ينحر امرأة أمام منزلها
شاب مضطرب نفسيًا ينحر امرأة أمام منزلها
منذ 17 دقيقة 189
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 42 دقيقة 1230
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1194
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف شاغرة
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1226
طرق طبيعية لزيادة الطول  
طرق طبيعية لزيادة الطول  
منذ ساعة 1296
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
منذ ساعة 1270
الكاراتيه خارج أولمبياد باريس 2024 رسميًا
الكاراتيه خارج أولمبياد باريس 2024 رسميًا
منذ ساعتين 1928
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة
منذ ساعتين 1520
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا
منذ ساعتين 1356
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
منذ 3 ساعات 1451