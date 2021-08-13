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طرق طبيعية لزيادة الطول  

منذ ساعة
1296
طرق طبيعية لزيادة الطول  

أميرة خالد (صدى):
طرق طبيعية لزيادة الطول ذكر الدكتور مايك فارشافسكي، بعض الطرق البسيطة التي يمكن للمرء من خلالها زيادة طوله بشكل طبيعي، مؤكدًا على ضرورة الحصول على ما يكفي من المغذيات وأهمها البروتين، لأنه ضروري لنمو الجسم وصحته.

وأوصى الدكتور مايك بتناول الخضار والفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لنمو الجسم بشكل صحي وسليم، مضيفًا: "أنت بحاجة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأنه عندما تنام جيدًا، فإنك تحصل في الواقع على الكثير من إفراز هرمون النمو".

وأكد أن ممارسة الرياضة تحفز الجسم على معالجة الطعام بشكل مختلف، وتجعل العضلات تنمو جيداً، وهذا يساهم في نمو الجسم والطول.

وصفات طبيعية
نصائح صحية
زيادة الطول

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يعينهم من غضب الطبيعة
نجاة محمد
احسن دا ذنب و لدنا طارق
نجاة محمد
ربنا يجفظكم والله يرحم الشهداء
ابو عمار
مسكينه يمكن تعورت الطفله
ابو عمار
جيده

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