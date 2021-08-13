شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط، والظهران.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أنظمة كمبيوتر (الرياض)، أخصائي ميكانيكي (الرياض)، أخصائي نظم التبريد (خميس مشيط)، مدرب فني (الظهران).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م، وذلك عبر موقع شركة BAE SYSTEMS للتوظيف من هنـــــــــــــا