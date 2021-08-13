نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

منذ 7 دقائق
1106
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء

القاهرة (صدى):
تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على 13 مسلحاً، خلال مواصلتها لملاحقة العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان اليوم، أن القوات تمكنت من ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة و 20 خزنة بندقية آلية وعدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى مصرع وإصابة  9 من قوات الجيش نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، مؤكداً مواصلة القوات المسلحة جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية.

الجيش المصري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يستر
يوسف العسيس
حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون . لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
مو مشكله العمر المهم الصحه
ابو عمار
هههههه اهم شي عندهم التصوير

أخر الأخبار

الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
منذ 7 دقائق 1106
الكاراتيه خارج أولمبياد باريس 2024 رسميًا
الكاراتيه خارج أولمبياد باريس 2024 رسميًا
منذ 47 دقيقة 1569
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة
منذ ساعة 1353
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا
منذ ساعة 1275
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
منذ ساعة 1350
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ ساعتين 1266
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة
منذ 3 ساعات 1417
بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور
بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور
منذ 3 ساعات 1372
‏‎ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي
‏‎ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي
منذ 3 ساعات 1406
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس
منذ 4 ساعات 1574