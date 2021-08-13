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عايد الرشيدي : هذا الحل الوحيد للهلال بشأن اللاعب جوفينكو
منذ 15 ساعة
1354
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عدد التعليقات : 4
منذ ساعتين
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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
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عبد اللهhabd
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