شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة

الرياض (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: بائع ما قبل البيع/ مبيعات (عدد 3 وظائف/ الرياض)، أخصائي التعويضات والمزايا (الرياض)، مدير فريق أول إدارة المخازن (جدة)، مدير مشروع الرقمنة (الرياض).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة المراعي من هنــــــــــــــا