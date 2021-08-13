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شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة

منذ ساعة
1349
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة

الرياض (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: بائع ما قبل البيع/ مبيعات (عدد 3 وظائف/ الرياض)، أخصائي التعويضات والمزايا (الرياض)، مدير فريق أول إدارة المخازن (جدة)، مدير مشروع الرقمنة (الرياض).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة المراعي من هنــــــــــــــا

وظائف
جدة
الرياض
شركة المراعي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يستر
يوسف العسيس
حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون . لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
مو مشكله العمر المهم الصحه
ابو عمار
هههههه اهم شي عندهم التصوير

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