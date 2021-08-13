نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا

منذ ساعة
1274
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا

مدريد (صدى):
دخلت إسبانيا والبرتغال موجة حر من المرجح أن تستمر حتى الاثنين، مع وجود أخطار عالية لاندلاع حرائق في معظم شبه الجزيرة، فيما يكافح عناصر الإطفاء الإيطاليون في أكثر من 500 حريق ناتجة عن القيظ.

وأوضحت وزارة التحوّل البيئي الإسبانية في تغريدة أنها أرسلت "ست آليات جوية لمكافحة الحرائق" في أراغون وريوخا وكاتالونيا، حيث بدا حريق كاتالونيا الأكثر خطورة، خاصةً أنّه يؤثر على منطقة غابات محمية تبلغ مساحتها 41 هكتاراً على شواطئ منطقة طركونة.

وفي إسبانيا كما في البرتغال المجاورة، أصبح خطر اندلاع الحرائق أمراً مقلقاً للغاية، فيما يشهد حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق واسعة النطاق خصوصاً في اليونان، وهذه الأخطار ناتجة عن موجة قيظ قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على الأقل حتى الاثنين في معظم أنحاء شبه الجزيرة، مع درجات حرارة أعلى في مناطق أخرى.

إسبانيا
البرتغال

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يستر
يوسف العسيس
حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون . لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
مو مشكله العمر المهم الصحه
ابو عمار
هههههه اهم شي عندهم التصوير

أخر الأخبار

الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
الجيش المصري يقضي على 13 مسلحاً في سيناء
منذ 6 دقائق 1104
الكاراتيه خارج أولمبياد باريس 2024 رسميًا
الكاراتيه خارج أولمبياد باريس 2024 رسميًا
منذ 47 دقيقة 1548
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة
شركة المراعي توفر وظائف شاغرة في الرياض وجدة
منذ ساعة 1346
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا
موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا
منذ ساعة 1274
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
منذ ساعة 1348
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ ساعتين 1264
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة
منذ ساعتين 1417
بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور
بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور
منذ 3 ساعات 1372
‏‎ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي
‏‎ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي
منذ 3 ساعات 1406
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس
منذ 4 ساعات 1570