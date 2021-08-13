الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية في محافظة الجبيل.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ناسخ المختبر، ناسخ طبي، سكرتير طبي، لافتة إلى التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2021م.
وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع الهيئة الملكية بالجبيل: من هنـــــــــــــا