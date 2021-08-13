نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

منذ 16 دقيقة
1098
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية في محافظة الجبيل.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ناسخ المختبر، ناسخ طبي، سكرتير طبي، لافتة إلى التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2021م.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع الهيئة الملكية بالجبيل: من هنـــــــــــــا

 

وظائف
الجبيل
الهيئة الملكية بالجبيل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههه هو ماكول سواء عندهم والا بالناقه
ابو عمار
طيب وانت مالك ومالهم يا بطه
ابو عمار
هههههههههههههههههه ناويه على خلق مشكله بين العرسان
ابو عمار
شكرا لرئيس السيسي على هذه اللفته الكريمه تجاه الفنان سمير غانم رحمه الله
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف صحية شاغرة
منذ 16 دقيقة 1098
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ ساعة 1201
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة
منذ ساعة 1312
بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور
بالصور.. ‏جهود رجال المرور أثناء تنظيم الحركة المرورية خلال ‎مهرجان بريدة للتمور
منذ ساعة 1288
‏‎ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي
‏‎ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة الرئيس البرازيلي
منذ ساعتين 1316
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس
منذ ساعتين 1440
بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص
بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص
منذ ساعتين 1767
توزيع 30 جهازاً طبياً على مرضى الرعاية المنزلية بالعويقيلة
توزيع 30 جهازاً طبياً على مرضى الرعاية المنزلية بالعويقيلة
منذ 3 ساعات 1351
بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا
بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا
منذ 3 ساعات 1772
تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا
تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا
منذ 3 ساعات 1516