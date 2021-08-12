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النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة

منذ 24 دقيقة
1206
النيابة العامة: تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة، أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفاُ مشدداً للعقوبة.

وأوضحت النيابة العامة، أن جلب المواد المُخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها تُعد أفعالاً إجرامية.

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن أيضاً حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراءها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداءها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المُقررة فيه.

 

المخدرات
جرائم
النيابة العامة
المؤثرات العقلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
عساك ذخر يابو سلمان
ابو عمار
طبعا مقوله غير صحيحه والمفروض التاكد من صحته وعقليته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر وشر من به شر .. آمين .. .. تبي الحقيقه ، الحقيقه ضايعه وكل يرمي التهمه على الثاني .. اللهم اكفنا...
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // امشِ نظامي مايجيك خلاااف ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الحربي ، اوافق تعلقك جملة وتفصيلاً ، لاهنت اخوي ..

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