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السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس

منذ ساعة
1330
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير المقيم لرئيس جمهورية هندوراس

الرياض (صدى):
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لفخامة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس.

ونقل السفير المالكي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الهندوراسي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

فيما حمَّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والازدهار.

كما عبَّر عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في مهام عمله.

خادم الحرمين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
هندوراس هيثم بن حسن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر وشر من به شر .. آمين .. .. تبي الحقيقه ، الحقيقه ضايعه وكل يرمي التهمه على الثاني .. اللهم اكفنا...
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // امشِ نظامي مايجيك خلاااف ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الحربي ، اوافق تعلقك جملة وتفصيلاً ، لاهنت اخوي ..
زائر
الملامه على اللي يعطون فلوسهم قال استثمار -الطمع يضيع ماجمع -----استثمر انت والا اشتر ارض اذا زايده فلوسك او اسهم
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: المرأة * المُسلمة * المؤمنة * مكانها * يَكُون * إمّا * ببيتها * محشومة*...

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