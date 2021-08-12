بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص

نواف السالم (صدى):
ودع نادي النصر، النجم المغربي نور الدين امرابط، الذي تأكد رحيله رسميًا عن صفوف العالمي.
وأقام رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حفل وداع لأمرابط، وسط مشاركة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، والذي أقيم في مقر معسكر الفريق؛ حيث تخلل التكريم تقديم هدية خاصة من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، للاعب، قدمها رئيس النادي نيابة عنه.
وكان امرابط قد انتقل إلى صفوف النصر في يوليو 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وقاد النصر للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2018-2019"، ولقبين بكأس السوبر "2019-2020 و2020-2021"، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.