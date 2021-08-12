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بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص

منذ ساعة
1552
بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص

نواف السالم (صدى):
ودع نادي النصر، النجم المغربي نور الدين امرابط، الذي تأكد رحيله رسميًا عن صفوف العالمي.

وأقام رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حفل وداع لأمرابط، وسط مشاركة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، والذي أقيم في مقر معسكر الفريق؛ حيث تخلل التكريم تقديم هدية خاصة من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، للاعب، قدمها رئيس النادي نيابة عنه.

وكان امرابط قد انتقل إلى صفوف النصر في يوليو 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وقاد النصر للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2018-2019"، ولقبين بكأس السوبر "2019-2020 و2020-2021"، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

النصر
دوري المحترفين
نور الدين امرابط

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر وشر من به شر .. آمين .. .. تبي الحقيقه ، الحقيقه ضايعه وكل يرمي التهمه على الثاني .. اللهم اكفنا...
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // امشِ نظامي مايجيك خلاااف ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ الحربي ، اوافق تعلقك جملة وتفصيلاً ، لاهنت اخوي ..
زائر
الملامه على اللي يعطون فلوسهم قال استثمار -الطمع يضيع ماجمع -----استثمر انت والا اشتر ارض اذا زايده فلوسك او اسهم
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: المرأة * المُسلمة * المؤمنة * مكانها * يَكُون * إمّا * ببيتها * محشومة*...

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