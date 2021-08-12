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بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا

منذ 31 دقيقة
1280
بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا

نيودلهي (صدى):
كشفت وكالة الفضاء الهندية، أمس الخميس، عن فشلها في إطلاق صاروخ بهدف وضع قمر صناعي في مداره يعمل على مراقبة الأرض، وتوفير صور آنية تُستخدم لرصد الأعاصير والكوارث الطبيعية المحتملة.

وقالت الوكالة، أن عطلاً تقنيًا حدث صباح أمس في مرحلة الإشعال الثالثة والأخيرة بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ من مركز الفضاء في سريهاريكوتا بجنوب الهند، وكان يُفترض أن يكون القمر الصناعي ثابتًا بالنسبة إلى الأرض.

ويعني ذلك أنه سيدور بشكل متزامن مع الأرض ويبقى فوق موقع ثابت لتوفير معطيات مصورة للأمطار والعواصف الرعدية، ما يتيح بيانات للزراعة والغابات والأغراض البحرية، فيما سيسقط الصاروخ إلى الأرض في وقت ما قريبًا.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت في مايو الماضي أن جزءًا كبيرًا من صاروخ فضائي تابع لها يبلغ وزنه 18 طنّاً تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

الهند
الأرض
صاروخ
قمر صناعي

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زائر
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هههههههههههههههههه .. .. اظنهم كمَّخوه حتى ذرق العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. قال الذي قال // العروس للعريس والغبار للمتاعيس .. حكمه في جو مغبّر ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..

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