نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا

منذ 55 دقيقة
1323
تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

وأوضحت الخارجية، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية "إنجاز" من هنــــــــــــــا

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وذلك استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وتتيح الخدمة للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.

ويستفيد من الخدمة من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها: فترة التمديد إلى تاريخ 23/2/1443 هـ الموافق 30/9/2021 م.

 

 

وزارة الخارجية
إنجاز
تأشيرات الزيارة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
الحكم محمد الهويش يمنح الشباب ضربة جزاء غير صحيحة . رغم أعتراض الفار عليها بسبب الشك الكبير فيها . ولكنه اتخذ قرار خاطىء واحتسبها...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اظنهم كمَّخوه حتى ذرق العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالالالالا إتز اوفر إتز اوفر .. .. ايش الحكايه مع القرود والنسوان او النسوياات ...!!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. قال الذي قال // العروس للعريس والغبار للمتاعيس .. حكمه في جو مغبّر ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..

أخر الأخبار

توزيع 30 جهازاً طبياً على مرضى الرعاية المنزلية بالعويقيلة
توزيع 30 جهازاً طبياً على مرضى الرعاية المنزلية بالعويقيلة
منذ 25 دقيقة 1182
بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا
بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا
منذ 31 دقيقة 1276
تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا
تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا
منذ 55 دقيقة 1323
وزير الخارجية يؤكد على وقوف المملكة إلى جانب الجزائر جراء موجة الحرائق
وزير الخارجية يؤكد على وقوف المملكة إلى جانب الجزائر جراء موجة الحرائق
منذ ساعة 1264
"الصحة العالمية" تكشف معلومات جديدة عن المصاب رقم صفر بكورونا
"الصحة العالمية" تكشف معلومات جديدة عن المصاب رقم صفر بكورونا
منذ ساعة 1598
"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً
"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً
منذ ساعة 1446
بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال
بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال
منذ ساعة 2266
الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي
الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي
منذ ساعتين 1386
هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
منذ ساعتين 1324
أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من "البول" (فيديو)
أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من "البول" (فيديو)
منذ ساعتين 1766