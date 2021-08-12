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وزير الخارجية يؤكد على وقوف المملكة إلى جانب الجزائر جراء موجة الحرائق

منذ ساعة
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وزير الخارجية يؤكد على وقوف المملكة إلى جانب الجزائر جراء موجة الحرائق

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

وأكد سموه خلال الاتصال، على وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132101
منذ 31 دقيقة
ماهو غريب على مملكنا وحكومتنا الرشيده ، الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ، وأهل الجزائر يستاهلون منا الوقوف معهم في أي معضلة تواجههم ، وهذا واجب إسلامي عروبي أخوي ..

.. يستاهلون كل خير اخواننا في الجزائر ..

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. قال الذي قال // العروس للعريس والغبار للمتاعيس .. حكمه في جو مغبّر ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك وباالرفاء والبنين ..

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