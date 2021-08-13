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بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال

منذ 16 ساعة
18385
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بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال

الرياض (صدى):
سرد المتخصص في الاستدامة وتنمية القطاع غير الربحي، حمد الكلثم، كيف تمكن مقيمان من الاحتيال على طالب في المرحلة الثانوية واستولوا على 3 ملايين ريال.

وذكر أن أحد أقاربه كان يتجول في أحد الأسواق في الرياض، فشاهده مقيمين فتوجها إليه وعرضا عليه إقامة مشروع يتمثل في أن يفتح سجل تجاري باسمه مقابل أن يحصل كل شهر على 5 آلاف ريال في حسابه.

ونفذ بالفعل ذلك، وقام المحتالان بإضافة الأموال إلى حسابه كما اتفقوا معه، وصار نوع من الثقة بينهما، وبعد شهور اكتشف أن المقيمين يجريان تحويلات بمبالغ كبيرة تصل لملايين، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وتابع :"واكتشف الطالب أن هناك بلاغات ضده مقدمة من عدة أشخاص قدموا أموالهم لمؤسسته التي أصدرها بسجله التجاري، وأن المحتالان قاما بجمع الأموال من هؤلاء الأشخاص بحجة استثمارها في الخارج عبر مؤسسته".

وأضاف أن عدد كبير من الأشخاص رفعوا ضده قضايا، ولم يستطيع التوصل إلى هذين المحتالين حتى الآن.

ريال
ملايين
مشروع
احتيال
سجل تجاري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132113
منذ 16 ساعة
الله يعينك يا مغفل ..

.. الم تسمع بقول القائل// مايجي ببلاش إلا العمى والطرااش .. ايها المخرااش ..؟
زائر
زائر عدد التعليقات : 3559
منذ 14 ساعة
الملامه على اللي يعطون فلوسهم قال استثمار -الطمع يضيع ماجمع -----استثمر انت والا اشتر ارض اذا زايده فلوسك او اسهم
الريان
الريان عدد التعليقات : 2777
منذ 6 ساعات
هذا المطوع كذاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82171
منذ 6 ساعات
حركات خايبه
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13908
منذ 5 ساعات
من طمع طبع،ومعنى طبع بالخليجي ومعاني البحارة أي غرق.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16023
منذ 3 ساعات
طبعا قصة قريبة جدا من الواع وغيرها كثير .. حيث هذا النوع من الاحتيال معروف باسم التستر التجاري.. سواء كان التستر مباشر أو غير مباشر .. والله المستعان .. وسبحان الله وبحمده .. إنه لا يحب المعتدين
أبو مشاري
أبو مشاري عدد التعليقات : 161
منذ ساعة
القانون لا يحمي المغفلين ،، الطمع نهايته كذا .
أبو مشاري
أبو مشاري عدد التعليقات : 161
منذ ساعة
القانون لا يحمي المغفلين ،، الطمع نهايته كذا .

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