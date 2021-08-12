نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص

منذ 14 ساعة
2916
1
بالصور.. لاعبو النصر يودعون امرابط بحفل خاص

نواف السالم (صدى):
ودع نادي النصر، النجم المغربي نور الدين امرابط، الذي تأكد رحيله رسميًا عن صفوف العالمي.

وأقام رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حفل وداع لأمرابط، وسط مشاركة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، والذي أقيم في مقر معسكر الفريق؛ حيث تخلل التكريم تقديم هدية خاصة من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، للاعب، قدمها رئيس النادي نيابة عنه.

وكان امرابط قد انتقل إلى صفوف النصر في يوليو 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وقاد النصر للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2018-2019"، ولقبين بكأس السوبر "2019-2020 و2020-2021"، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

النصر
دوري المحترفين
نور الدين امرابط

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13908
منذ ساعتين
فريق مرعب،،
في أمن الله
الله معك ياكابتن.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
ابو حمد
انا قدمت شكوى ما احد رد على
بلسم الروح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما...

أخر الأخبار

مواصفات السيارة تويوتا راف موديل 2021 وأسعارها
مواصفات السيارة تويوتا راف موديل 2021 وأسعارها
منذ 33 دقيقة 1450
الصحة: تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة: تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 37 دقيقة 1560
التجارة تلزم مسؤول عن محطة باعت وقودًا مغشوشًا بإصلاح المركبات المتضررة
التجارة تلزم مسؤول عن محطة باعت وقودًا مغشوشًا بإصلاح المركبات المتضررة
منذ 47 دقيقة 1543
بالفيديو.. متحدث النقل: إلزام سيارات الأجرة بالدفع الإلكتروني
بالفيديو.. متحدث النقل: إلزام سيارات الأجرة بالدفع الإلكتروني
منذ 52 دقيقة 1694
أدلة توضح حقيقة اعتناق هازارد الإسلام
أدلة توضح حقيقة اعتناق هازارد الإسلام
منذ ساعة 1648
وكيل الحج: نعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألف معتمر
وكيل الحج: نعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألف معتمر
منذ ساعة 1545
النصر يغلق ملف الالتزامات العالقة ويستخـرج شهادة الكفاءة المالية
النصر يغلق ملف الالتزامات العالقة ويستخـرج شهادة الكفاءة المالية
منذ ساعة 1644
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ ساعة 1550
حكام مباراتي اليوم في دوري المحترفين
حكام مباراتي اليوم في دوري المحترفين
منذ ساعة 1824
الخارجية الفلبينية: المملكة ستمنح الممرضات الفلبينيات فرصًا للعمل
الخارجية الفلبينية: المملكة ستمنح الممرضات الفلبينيات فرصًا للعمل
منذ ساعتين 2274