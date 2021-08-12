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بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا

منذ يومين
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بالفيديو.. الهند تفشل في إطلاق صاروخ وسقوطه على الأرض قريبًا

نيودلهي (صدى):
كشفت وكالة الفضاء الهندية، أمس الخميس، عن فشلها في إطلاق صاروخ بهدف وضع قمر صناعي في مداره يعمل على مراقبة الأرض، وتوفير صور آنية تُستخدم لرصد الأعاصير والكوارث الطبيعية المحتملة.

وقالت الوكالة، أن عطلاً تقنيًا حدث صباح أمس في مرحلة الإشعال الثالثة والأخيرة بعد وقت قصير من إطلاق الصاروخ من مركز الفضاء في سريهاريكوتا بجنوب الهند، وكان يُفترض أن يكون القمر الصناعي ثابتًا بالنسبة إلى الأرض.

ويعني ذلك أنه سيدور بشكل متزامن مع الأرض ويبقى فوق موقع ثابت لتوفير معطيات مصورة للأمطار والعواصف الرعدية، ما يتيح بيانات للزراعة والغابات والأغراض البحرية، فيما سيسقط الصاروخ إلى الأرض في وقت ما قريبًا.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت في مايو الماضي أن جزءًا كبيرًا من صاروخ فضائي تابع لها يبلغ وزنه 18 طنّاً تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

الهند
الأرض
صاروخ
قمر صناعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132197
منذ يومين
معليش فشل هاالمره ، المرة الجايه ينجح ..

.. آآآآهـ ثم آآآآهـ ياعزتي عزاااااهـ ....نحن نتفرج باالمدرجات الخلفيه بعد... .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132197
منذ يومين
ودي لو نطلق جراده ، دخيل الله لو جراده ..

. نفخر ونقول اطلقنا شي للفضاء ..
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 938
منذ يومين
الفشل هو بداية النجاح
قرم
قرم عدد التعليقات : 355
منذ 40 دقيقة
يابو محمد
الجراد يؤكل ولا يطلق.
هل وصلت المعلومه.

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
حسبي الله عليكم يالحوثي..اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك والايرانين المجوس ماراح ينفعونكم مثل العراق ولبنان وغيرها دمار في دمار
محمد محمد المالكي
معوض خير ان شاء الله
احمد
هذا شحاذ مثل بقية الشعراء وليس له قيمه لافي قطر ولاغيرها ولاننسى مدحه سليماني
محمد محمد المالكي
معوض خير ان شاء الله
omar
من تحمل التلاعب فى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء

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