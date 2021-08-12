نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال

منذ 17 دقيقة
1303
1
بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال

الرياض (صدى):
سرد المتخصص في الاستدامة وتنمية القطاع غير الربحي، حمد الكلثم، كيف تمكن مقيمان من الاحتيال على طالب في المرحلة الثانوية واستولوا على 3 ملايين ريال.

وذكر أن أحد أقاربه كان يتجول في أحد الأسواق في الرياض، فشاهده مقيمين فتوجها إليه وعرضا عليه إقامة مشروع يتمثل في أن يفتح سجل تجاري باسمه مقابل أن يحصل كل شهر على 5 آلاف ريال في حسابه.

ونفذ بالفعل ذلك، وقام المحتالان بإضافة الأموال إلى حسابه كما اتفقوا معه، وصار نوع من الثقة بينهما، وبعد شهور اكتشف أن المقيمين يجريان تحويلات بمبالغ كبيرة تصل لملايين، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وتابع :"واكتشف الطالب أن هناك بلاغات ضده مقدمة من عدة أشخاص قدموا أموالهم لمؤسسته التي أصدرها بسجله التجاري، وأن المحتالان قاما بجمع الأموال من هؤلاء الأشخاص بحجة استثمارها في الخارج عبر مؤسسته".

وأضاف أن عدد كبير من الأشخاص رفعوا ضده قضايا، ولم يستطيع التوصل إلى هذين المحتالين حتى الآن.

ريال
ملايين
مشروع
احتيال
سجل تجاري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132087
منذ دقيقة
الله يعينك يا مغفل ..

.. الم تسمع بقول القائل// مايجي ببلاش إلا العمى والطرااش .. ايها المخرااش ..؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينك يا مغفل .. .. الم تسمع بقول القائل// مايجي ببلاش إلا العمى والطرااش .. ايها المخرااش ..؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه يالك من مقرووود وقليل فووود .. .. اما سمعت بمقولة // من ناظر الغزلان تشنكل بسيكله شنكله ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله الخالق الرازق ، لا إله إلا هو به آمنت وعليه توكلت .. .. اللهم إجزِ من زرعها خير الجزى ,, اللهم آمين...
فكر آخر
المراكز الخاصة هي سبب كل البلاوي ، شغالين نهب واطباء سباكين

أخر الأخبار

"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً
"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً
منذ 6 دقائق 1097
بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال
بالفيديو .. مقيمان يحتالان على طالب ثانوية ويستوليان على 3 ملايين ريال
منذ 17 دقيقة 1303
الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي
الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي
منذ 46 دقيقة 1221
هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
منذ 51 دقيقة 1233
أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من "البول" (فيديو)
أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من "البول" (فيديو)
منذ ساعة 1437
"الصحة": نسبة متلقي اللقاح من الطلاب تجاوزت80%
"الصحة": نسبة متلقي اللقاح من الطلاب تجاوزت80%
منذ ساعة 1236
"المرور" تنوه بتفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق
"المرور" تنوه بتفعيل تحويلة مرورية على طريق أبي بكر الصديق
منذ ساعة 1459
محامي يحذر من الاستجابة للابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير (فيديو)
محامي يحذر من الاستجابة للابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير (فيديو)
منذ ساعة 1371
عبدالكريم الجاسر: التحكيم مخجل في أول مباريات الموسم
عبدالكريم الجاسر: التحكيم مخجل في أول مباريات الموسم
منذ ساعة 1538
القبض على مقيمين لجمعهما الأموال من مخالفي الإقامة والعمل بالرياض
القبض على مقيمين لجمعهما الأموال من مخالفي الإقامة والعمل بالرياض
منذ ساعتين 1465