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هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

منذ 51 دقيقة
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هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

الباحة (صدى):
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بمواقع بقطاع السراة.

شملت الأمطار أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

وفي ذات السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق، جازان، عسير.

 

الباحة
الأرصاد
الضباب
هطول الأمطار
انعدام الرؤية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132087
منذ 6 دقائق
ماشاء الله تبارك الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينك يا مغفل .. .. الم تسمع بقول القائل// مايجي ببلاش إلا العمى والطرااش .. ايها المخرااش ..؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه يالك من مقرووود وقليل فووود .. .. اما سمعت بمقولة // من ناظر الغزلان تشنكل بسيكله شنكله ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله الخالق الرازق ، لا إله إلا هو به آمنت وعليه توكلت .. .. اللهم إجزِ من زرعها خير الجزى ,, اللهم آمين...
فكر آخر
المراكز الخاصة هي سبب كل البلاوي ، شغالين نهب واطباء سباكين

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