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محامي يحذر من الاستجابة للابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير (فيديو)

منذ ساعة
1369
محامي يحذر من الاستجابة للابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
حذر المحامي أحمد المحيميد من الاستجابة لأي عملية ابتزاز مهما كانت وسيلة الضغط والتأثير التي يعتمد عليها المبتز.

وأضاف أن الابتزاز يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وتكون العقوبة فيها مشددة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونصح من يتعرض للابتزاز بتقديم بلاغ من خلال موقع "كلنا أمن"، أو من خلال مراكز الشرطة، أو اللجوء لوحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولفت إلى أن النيابة العامة هي من تقوم بالتحقيق في جرائم الابتزاز إذا كانت بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل العقوبات فيها إلى السجن والغرامة، وإذا ارتبطت بوسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل يتم معاقبته طبقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل العقوبات فيها للسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينك يا مغفل .. .. الم تسمع بقول القائل// مايجي ببلاش إلا العمى والطرااش .. ايها المخرااش ..؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه يالك من مقرووود وقليل فووود .. .. اما سمعت بمقولة // من ناظر الغزلان تشنكل بسيكله شنكله ..؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله الخالق الرازق ، لا إله إلا هو به آمنت وعليه توكلت .. .. اللهم إجزِ من زرعها خير الجزى ,, اللهم آمين...
فكر آخر
المراكز الخاصة هي سبب كل البلاوي ، شغالين نهب واطباء سباكين

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