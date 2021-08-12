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الله يكفي الشر
منذ 4 ساعات
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
مثل الحلاق اللي شوشته كدشة
د محمد ماجد بخش
المصايف السعودية مستعدة لفواتير الكهرباء .. والمسابح المظللة .. ومطاعم توصيل الطلبات .. وش بعد!!
winner4ever
كفائدة خالد الشعلان في الإعلام ، حاضر وتصدر منه تصرفات لا أخلاقية
محمد بوزيان رحماني أبو سليمان الجزائري
اللهم وفق ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لخدمة المؤمنين ونصرة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صل الله عليه وسلم واحفظهم من كل شر...
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دلخه
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