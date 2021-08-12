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أمانة عسير تطلق حملة "صور وأرسل" لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

منذ 10 ساعات
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أمانة عسير تطلق حملة "صور وأرسل" لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

عسير (صدى):
أطلقت أمانة منطقة عسير حملة "صور وأرسل"؛ والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة. ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف الأمانة من هذه الحملة إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

 

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تساهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة عسير على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها .

وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.

الجدير بالذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مثل الحلاق اللي شوشته كدشة
د محمد ماجد بخش
المصايف السعودية مستعدة لفواتير الكهرباء .. والمسابح المظللة .. ومطاعم توصيل الطلبات .. وش بعد!!
winner4ever
كفائدة خالد الشعلان في الإعلام ، حاضر وتصدر منه تصرفات لا أخلاقية
محمد بوزيان رحماني أبو سليمان الجزائري
اللهم وفق ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لخدمة المؤمنين ونصرة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صل الله عليه وسلم واحفظهم من كل شر...
فكر آخر
دلخه

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