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بالفيديو.. شجرة "الحَبْحَبوه" الوحيدة من نوعها في المملكة

منذ 41 دقيقة
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بالفيديو.. شجرة "الحَبْحَبوه" الوحيدة من نوعها في المملكة

جدة (صدى):
تٌعد شجرة البَاوْبَابْ أو كما تعرف عند أهل مدينة جدة بـ "الحَبْحَبوه" الوحيدة من نوعها في المملكة فيبلغ عمرها مائة عام حيث ظلت الوحيدة بين أشجار المدينة تعطي ثمارًا لأهالي حي البغدادية والأحياء المجاورة.

وتقع الشجرة حي البغدادية بجدة وطولها يتجاوز الـ 10 أمتار حيث تم تم زراعتها قبل إنشاء الحي عن طريق أحد الحجاج الخادمين من أفريقيا "سوداني" وكان مقيم بهذه المنطقة وكانت مطلة على فرع الوادي وكان منزل مناسب للحجاج بعد أداء الحج، وفقًا لـ "العربية".

والشجرة ذات شكل صدفي وتنتج على مدار العام ثمارًا وهى صديقة البيئة والجميع ولم يؤذي مكانها السائح أو العابر كما أن عمقها عميق والجزور السطحية يتم دفنها وإعادة الرصف.

 

جدة
الحجاج
حي البغدادية
صديقة البيئة
شجرة الحَبْحَبوه

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16015
منذ 24 دقيقة
يا ليل ما أجملك جوار هذه الشجرة في همس ولمس ونعاس
( حلال بلال ) زلال

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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اللهم وفق ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لخدمة المؤمنين ونصرة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صل الله عليه وسلم واحفظهم من كل شر...
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