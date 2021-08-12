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بالفيديو.. تجارب سعوديات يعملن في قطاع الضيافة لأول مرة

منذ 48 دقيقة
1465
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بالفيديو.. تجارب سعوديات يعملن في قطاع الضيافة لأول مرة

عادل الحربي (صدى):
استعرض تقرير مصور تجارب سعوديات يعملن في قطاع الضيافة الجوية لأول مرة بعد قرار التوطين الذي أتاح لهم الفرصة في إثبات مهارتهن.

وقال عمر الزبيدي، مدير الشؤون الإدارية والتنسيق بقطاع الخدمة الجوية بالخطوط السعودية: "إلى الآن يوجد 20 سعودية تم تخريجهن وبدأوا بالطيران الفعلي من شهر 8 من 2019 ويوجد الآن في الفصول التدريبية 28 متدربة سعودية وجاء ذلك بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة".

ومن جانبها، أوضحت المضيفة فاطمة عشماوي أنها كانت تظن أن وظيفة "المضيفة" تقتصر على خدمة الركاب فقط حتى اكتشفت أن 90% من وظيفتها هو التأكد من أمن وسلامة الركاب على الطائرة، وفقًا لـ "العربية".

وعن شروط قبول المضيفات، فلها شروط خاصة منها اجتياز الكشف الطبي وألا يقل العمر عن 20 عامًا وألا يزيد عن الثلاثين إضافة إلى مهارات الحديث وتحمل ضغط العمل وأن يتناسب الوزن مع الطول .

 

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16015
منذ 35 دقيقة
كلاكيت ثالث مرة ..

الله يرزقهن الذرية الصالحة المباركة .. والسكينة والاستقرار.. وراحة البال .. وغنيمة الرؤية الوطنية 》》 العربية 》《《 السعودية 》《 العالمية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مثل الحلاق اللي شوشته كدشة
د محمد ماجد بخش
المصايف السعودية مستعدة لفواتير الكهرباء .. والمسابح المظللة .. ومطاعم توصيل الطلبات .. وش بعد!!
winner4ever
كفائدة خالد الشعلان في الإعلام ، حاضر وتصدر منه تصرفات لا أخلاقية
محمد بوزيان رحماني أبو سليمان الجزائري
اللهم وفق ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لخدمة المؤمنين ونصرة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صل الله عليه وسلم واحفظهم من كل شر...
فكر آخر
دلخه

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