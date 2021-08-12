الدكتور ناصر المري والويمني يتفقدان سير العمل في مشاتل فرع وزارة البيئة بعسير

عسير (صدى):
قام الدكتور ناصر المري مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية والنباتية، الأمين العام للجنة الوطنية للموارد الوراثية اليوم بزيارة لمشاتل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير, ورافقه خلال الزيارة مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله الويمني ومدير ادارة الزراعة المهندس علي سلطان ورئيس قسم المشاتل بإدارة الزراعة الاستاد سعيد معتق, وتجول الفريق على مشاتل الفرع والتي تشمل مشاتل البيئة والزراعة.
وناقش الدكتور المري مع المهندس الويمني الخطة الخمسية للقمح والمدرجة ضمن تسع محطات على مستوى مناطق المملكة والتي تهدف لزيادة البذور والتقاوي والشتلات, كما تمت مناقشة تجهيز موقعين, على ان يكون الموقع الاول ارض منبسطة و مجهزة بخط رئيسي وشبكات ري لزراعة امهات اشجار الفاكهة والعُقل وذلك لزيادة انتاج أشجار الفاكهة بكافة انواعها وخصوصا الفواكه النسبية التابعة لمنطقة عسير, فيما الموقع الاخر سيتم تجهيزه ليلائم المحاصيل الحقلية.
وكان المري قد زار يوم امس مشاتل الوزارة في النماص وبللسمر, واطلع على سير العمل داخلها, كما وقف على بعض مزارع انتاج الكمثرى بهدف اعتماد وانتخاب الانواع ذات والجودة العالية ، تمهيدا لاعتمادها كأصول أشجار الكمثرى في المنطقة.