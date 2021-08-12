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رجل يقتل طفليه لاعتقاده بأنهم سيتحولون إلى وحوش

منذ ساعة
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رجل يقتل طفليه لاعتقاده بأنهم سيتحولون إلى وحوش

واشنطن (صدى):
قبضت السلطات الأمريكية على "رجل" قام بقتل طفليه في لاعتقاده أنهم سيتحولون إلى وحوش عندما سيكبرون فقرر التخلص منهم.

وينتمي الرجل إلى جماعات متطرفة تؤمن بنظريات المؤامرة تعتمد على أن "الوحوش" هم من يديرون العالم، معتقدًا أن زوجته قامت بنقل الحمض النووي لـ "ثعبان" إلى الأطفال وأنهم سيتحولون لثعابين فيما بعد.

وقرر الرجل التخلص من طفليه بقتلهم باستخدام مسدس صيد بالرمح لطعنهم حيث شعرت الزوجة بالقلق بسبب تأخرهم بالخارج لتتصل بالشرطة ويتم القبض على "الأب" الذي اعترف بجريمته.

وتم القبض على "المتهم" وتم احتجازه تمهيدًا لموعد محاكمته في 31 من أغسطس بعد اعترافه بجريمته الشنيعة مشيرًا إلى أنه كان يحاول إنقاذ العالم بالتخلص من طفليه.

 

أمريكا
جريمة
قتل
الوحوش
الثعبان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15991
منذ 16 دقيقة
حالة مشابهة في فيلم رعب قديم

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د محمد ماجد بخش
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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