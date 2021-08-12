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مستشار المدن الذكية: نعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الوظائف لسكان الرياض

منذ 29 دقيقة
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مستشار المدن الذكية: نعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الوظائف لسكان الرياض

الرياض (صدى):
تحدث ماهر شيرة، مستشار المدن الذكية في الهيئة الملكية للرياض، عن المجهودات والخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تحسين الحياة والمعيشة لسكان العاصمة الرياضة.

وقال "شيرة": "هدفنا دعم وتحقيق رؤية مدينة الرياض ورؤية المملكة 2030 وما بعدها من خلال توفير بيانات موثوقة مبينة على الأسس العالمية لنتخذ من خلالها القرارات وتحقيق محاور استراتيجية لرفع الناتج المحلى والوظائف ورفع مستوى المعيشة".

وأضاف: "عند توفير البيانات تساعد في إتخاذ القرار ويكون أسرع وأدق والمحور الثاني أيضًا توفير البيانات العامة لخلق فرص جديدة تدعم اتجاه المملكة في الاقتصاد الرقمي".

 

الرياض
مدينة الرياض
رؤية المملكة 2030
المدن الذكية
مستوى المعيشة

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