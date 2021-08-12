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طب جامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي وتحتفي بطلابها المشاركين

منذ 13 ساعة
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طب جامعة الملك خالد تختتم برنامج التدريب الصيفي الدولي وتحتفي بطلابها المشاركين

عسير (صدى):
احتفلت كلية الطب بجامعة الملك خالد باختتام برنامج التدريب الصيفي الدولي عن بعد لطلاب وطالبات الكلية للعام الجامعي 1442، وذلك بحضور عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الحميد، ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور عايض الشاطي.

وأثنى عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان الحميد على مشاركة الطلاب والطالبات في هذا البرنامج، وشدد على أهمية الاستفادة القصوى منه، وأشاد بالمشاركة المتميزة من الطلاب والطالبات وما أبدوه من تعاون وتفاعل.

ونوه الحميد بأهمية مثل هذه البرامج النوعية للارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم العلمية واكتساب الخبرات من جامعات عالمية.

وقدم الحميد الشكر لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه ومتابعته لبرنامج التدريب الصيفي في كليات الجامعة المختلفة والحرص على كل ما فيه مصلحة العملية التعليمية، كما شكر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ووحدة التدريب الطلابي بالوكالة على حرصهم واهتمامهم.

من جهته قدم رئيس قسم صحة الطفل والمشرف على البرنامج الدكتور علي آل سهيل، خلال اللقاء، عرضًا عن البرنامج الذي أقيم عن بعد وبالتعاون مع كلية رولنز للصحة العامة بجامعة إيموري بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمسة أسابيع خلال الفترة من 3 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1442 هـ والذي شارك فيه 33 طالبًا وطالبة، تدربوا خلاله على أساسيات ومهارات البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية من خلال محاضرات وورش عمل مختلفة، ونتج عنها تقديم ستة مقترحات بحثية يتم العمل على البدء فيها وإكمال إجراءاتها.

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أحدث التعليقات

قلم صريح
د محمد ماجد بخش الباكستني الاصل صار يتكلم عن اليمني ! فعلا لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
د محمد ماجد بخش
يا حليل المال والعيال .. هذا مقرض عود .. لما يستلف الواحد لابد يرجع سلفته له .. أو هو شخص في اتجاه واحد .....
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ملك مطنوخ .. عرف لها .. وعرف كيف يجوبها.. وجابها .. الله يرحمه
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وين حطيت بشتي.. وده لا هنت السيارة
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صب صب قهوة .. ناولني تمر .. عطني من التمر الزبن .. ولموا لنا ذبيحة .. وين الشاهي .. علامكم يا شباب !!

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