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فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام يجري عملية " ويبل " لإنقاذ مريض من إصابة بالغة

منذ 13 ساعة
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فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام يجري عملية " ويبل " لإنقاذ مريض من إصابة بالغة

خميس مشيط (صدى):
أجرى فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام عملية معقدة لإنقاذ مريض لديه إصابة بليغة من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر.

حيث باشر الفريق الطبي في قسم الطوارئ استقبال الحالة وعمل الإسعافات اللازمة ، ثم قام الفريق الطبي بعملية " استكشاف البطن " حيث اتضح وجود إصابة بليغة من الدرجة الرابعة في رأس البنكرياس والاثني عشر .

ثم باشر الفريق الطبي إجراء عملية (ويبل) وهي من العمليات المعقدة ؛ حيث تم خلالها إزالة رأس البنكرياس والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية ، واستغرقت العملية ٦ ساعات ، وتم نقل المريض للعناية المركزة حتى استقرت حالته – بفضل الله - .

وقد أجرى العملية الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير المتقدمة ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور محمد الزهراني ، و استشاري جراحة الكبد والبنكرياس الدكتور أيمن النقيب و استشاري الجراحة العامة والمدير الطبي الدكتور أيمن الغامدي ، وأخصائي أول جراحة الدكتور عبدالعزيز آل مطير ، بالإضافة إلى أطباء البورد السعودي الدكتور نزار آل هتيله والدكتور فارس الشريف وطبيب التخدير الدكتور علاء معروف وفني التخدير هاني الرفيدي وعبدالله الشهراني ، وفني العمليات ياسر عسيري وفنية العمليات سوني توماس.

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قلم صريح
د محمد ماجد بخش الباكستني الاصل صار يتكلم عن اليمني ! فعلا لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
د محمد ماجد بخش
يا حليل المال والعيال .. هذا مقرض عود .. لما يستلف الواحد لابد يرجع سلفته له .. أو هو شخص في اتجاه واحد .....
د محمد ماجد بخش
ملك مطنوخ .. عرف لها .. وعرف كيف يجوبها.. وجابها .. الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
وين حطيت بشتي.. وده لا هنت السيارة
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صب صب قهوة .. ناولني تمر .. عطني من التمر الزبن .. ولموا لنا ذبيحة .. وين الشاهي .. علامكم يا شباب !!

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