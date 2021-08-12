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وصول أول فوج من المعتمرين غدًا الجمعة

منذ ساعة
1301
وصول أول فوج من المعتمرين غدًا الجمعة

مكة المكرمة (صدى):
أعلن هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عن وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة في التاسعة من مساء الغد الجمعة والقادمة من نيجيريا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأوضح "العميري" أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج، وذلك من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وفقًا لـ "العربية".

كما أشار إلى أنه تم أخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة.

وأبان أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة، لتقديم الخدمات.

كما لفت الانتباه إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C.

 

نيجيريا
مطار الملك عبدالعزيز
الحج والعمرة
المعتمرين
المنصات الإلكترونية

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قلم صريح
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