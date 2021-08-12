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رسالة مواطنة للأم التي تريد الزواج لإبنها
منذ ساعتين
1026
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أحدث التعليقات
قلم صريح
د محمد ماجد بخش الباكستني الاصل صار يتكلم عن اليمني ! فعلا لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
د محمد ماجد بخش
يا حليل المال والعيال .. هذا مقرض عود .. لما يستلف الواحد لابد يرجع سلفته له .. أو هو شخص في اتجاه واحد .....
د محمد ماجد بخش
ملك مطنوخ .. عرف لها .. وعرف كيف يجوبها.. وجابها .. الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
وين حطيت بشتي.. وده لا هنت السيارة
د محمد ماجد بخش
صب صب قهوة .. ناولني تمر .. عطني من التمر الزبن .. ولموا لنا ذبيحة .. وين الشاهي .. علامكم يا شباب !!
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