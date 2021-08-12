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إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية وضبط عمالة مخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية بالرياض

منذ ساعة
1365
إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية وضبط عمالة مخالفة وصورًا لخطابات سرية رسمية بالرياض

الرياض (صدى):
نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس حملة تفتيشية ضبطت خلالها صورًا لخطابات رسمية سرية، و(20) بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وأغلق المحل وسلم 3 من العمالة المخالفة إلى الدوريات الأمنية.

وجاءت الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني، والتجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

الرياض
ملابس عسكرية
خطابات سرية

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أحدث التعليقات

قلم صريح
د محمد ماجد بخش الباكستني الاصل صار يتكلم عن اليمني ! فعلا لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
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ملك مطنوخ .. عرف لها .. وعرف كيف يجوبها.. وجابها .. الله يرحمه
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وين حطيت بشتي.. وده لا هنت السيارة
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صب صب قهوة .. ناولني تمر .. عطني من التمر الزبن .. ولموا لنا ذبيحة .. وين الشاهي .. علامكم يا شباب !!

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