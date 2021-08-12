فيديو نادر يوثق زيارة الملك سعود لمصانع الزيت في تكساس

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر رحلة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إلى أمريكا عندما كان "وليًا للعهد"، وزيارته لمصانع الزيت في تكساس.
وطاف "الملك سعود" خلال هذه الزيارة المصنع وفحص آلاته المتنوعة كما شاهده كاملاً بأبراجه وخزانته ومصافيه، وقد أبدى سموه ارتياحًا عظيمًا لما وجده من تشابه بين مصنع التصفية العربي في رأس التنورة والمصنع الأمريكي الذي يعد من أعظم مصانع الزيت في العالم.
ومر "الملك سعود" أيضًا على مصانع زيت أخرى في طريق العودة إلى هيوستن بالطائرة وأبرزهم مصنع مدينة هامبرج والتي تمول العالم بقسم كبير بما يحتاجه من الزيت.