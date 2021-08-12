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فيديو نادر يوثق زيارة الملك سعود لمصانع الزيت في تكساس

منذ ساعة
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فيديو نادر يوثق زيارة الملك سعود لمصانع الزيت في تكساس

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر رحلة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إلى أمريكا عندما كان "وليًا للعهد"، وزيارته لمصانع الزيت في تكساس.

وطاف "الملك سعود" خلال هذه الزيارة المصنع وفحص آلاته المتنوعة كما شاهده كاملاً بأبراجه وخزانته ومصافيه، وقد أبدى سموه ارتياحًا عظيمًا لما وجده من تشابه بين مصنع التصفية العربي في رأس التنورة والمصنع الأمريكي الذي يعد من أعظم مصانع الزيت في العالم.

ومر "الملك سعود" أيضًا على مصانع زيت أخرى في طريق العودة إلى هيوستن بالطائرة وأبرزهم مصنع مدينة هامبرج والتي تمول العالم بقسم كبير بما يحتاجه من الزيت.

أمريكا
الملك سعود
تكساس
مصانع الزيت
مصنع التصفية العربي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15978
منذ 21 دقيقة
ملك مطنوخ .. عرف لها .. وعرف كيف يجوبها.. وجابها .. الله يرحمه

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أحدث التعليقات

قلم صريح
د محمد ماجد بخش الباكستني الاصل صار يتكلم عن اليمني ! فعلا لاطاح الجمل كثرت سكاكينه
د محمد ماجد بخش
يا حليل المال والعيال .. هذا مقرض عود .. لما يستلف الواحد لابد يرجع سلفته له .. أو هو شخص في اتجاه واحد .....
د محمد ماجد بخش
ملك مطنوخ .. عرف لها .. وعرف كيف يجوبها.. وجابها .. الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
وين حطيت بشتي.. وده لا هنت السيارة
د محمد ماجد بخش
صب صب قهوة .. ناولني تمر .. عطني من التمر الزبن .. ولموا لنا ذبيحة .. وين الشاهي .. علامكم يا شباب !!

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