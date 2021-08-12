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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

منذ 26 دقيقة
1157
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق، جازان، عسير.

وشملت توقعات المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة. وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ونوه بأن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

جازان
عسير
المنطقة الشرقية
البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
يمكن راعيه يب الفكه منه
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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