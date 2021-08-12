نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر"

منذ 27 دقيقة
1211
بالفيديو.. نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر"

طوكيو (صدى):
تستعد شركة "تويوتا" اليابانية لطرح نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر" والتي تحظى بعض أجزائها ومنها تصميم ممتصات الصدمات.

وتتميز سيارة "فورتشنر" المعدلة بتصميم جديد للواجهة والشبك الأمامي بالإضافة لتميزها بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات LED الحديثة.

كما أن السيارة تتمتع بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة كهربائية متطورة لتعديلها بـ 8 وضعيات، والتحكم بدرجات التدفئة والتبريد.

كما جهزت بعدة أنظمة منها نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة لتسهيل القيادة على الطرق الوعرة، ونظام لترشيد استهلاك الوقود أثناء التنقل داخل المدن.

كما تحتوي أيضًا على نظام وسائط متعددة يمكنه الاتصال لاسلكيًا مع الهواتف، فضلا عن شاشة لمس بمقاس 9 بوصات وشاشات عرض للركاب في المقاعد الخلفية.

 

التصميم
المصابيح
الصدمات
شركة توياتا
فورتشنر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
يمكن راعيه يب الفكه منه
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها
شاهـد
وليد الظـراط ماعـزى في وفات معجب الدوسري...جالس يـفـقـفـق ، هذا حدث رياضي ولازم يذكره ويعزي لأهل الميت الله يرحم معجب الدوسري ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة
منذ 26 دقيقة 1153
بالفيديو.. نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر"
بالفيديو.. نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر"
منذ 27 دقيقة 1211
"توكلنا" يوضح إمكانية إلغاء موعد لقاح كورونا
"توكلنا" يوضح إمكانية إلغاء موعد لقاح كورونا
منذ 31 دقيقة 1252
استشاري: توجد إصابة بالمتحور دلتا في المملكة وقد نحتاج لجرعات خامسة من اللقاح
استشاري: توجد إصابة بالمتحور دلتا في المملكة وقد نحتاج لجرعات خامسة من اللقاح
منذ 39 دقيقة 1503
الشباب يبدأ مفاوضاته لشراء المدة المتبقية من عقد "باهبري"
الشباب يبدأ مفاوضاته لشراء المدة المتبقية من عقد "باهبري"
منذ 58 دقيقة 1297
‭ ‬بالفيديو.. لاعبة يابانية تستبدال ميدالياتها الأولمبية بعدما وضعها رئيس بلدية بفمه
‭ ‬بالفيديو.. لاعبة يابانية تستبدال ميدالياتها الأولمبية بعدما وضعها رئيس بلدية بفمه
منذ ساعة 1390
الدمام أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
الدمام أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
منذ ساعة 1251
صورة لحلا شيحة بلباس مكشوف على السرير تثير ضجة
صورة لحلا شيحة بلباس مكشوف على السرير تثير ضجة
منذ ساعة 1058
الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا
الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا
منذ ساعة 1248
بالفيديو.. حشد من الأتراك يهاجمون متاجر سوريين بأنقرة
بالفيديو.. حشد من الأتراك يهاجمون متاجر سوريين بأنقرة
منذ ساعة 1405