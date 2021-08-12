بالفيديو.. نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر"

طوكيو (صدى):
تستعد شركة "تويوتا" اليابانية لطرح نماذج جديدة من سيارات "فورتشنر" والتي تحظى بعض أجزائها ومنها تصميم ممتصات الصدمات.
وتتميز سيارة "فورتشنر" المعدلة بتصميم جديد للواجهة والشبك الأمامي بالإضافة لتميزها بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات LED الحديثة.
كما أن السيارة تتمتع بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة كهربائية متطورة لتعديلها بـ 8 وضعيات، والتحكم بدرجات التدفئة والتبريد.
كما جهزت بعدة أنظمة منها نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة لتسهيل القيادة على الطرق الوعرة، ونظام لترشيد استهلاك الوقود أثناء التنقل داخل المدن.
كما تحتوي أيضًا على نظام وسائط متعددة يمكنه الاتصال لاسلكيًا مع الهواتف، فضلا عن شاشة لمس بمقاس 9 بوصات وشاشات عرض للركاب في المقاعد الخلفية.