نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الخضيري يوضح فوائد الصيام المتقطع في التنحيف

منذ ساعة
1668
الخضيري يوضح فوائد الصيام المتقطع في التنحيف

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فوائد الصيام المتقطع في التنحيف.

 

وقال الخضيري أن ‏"دراسات تثبت أن الصوم المتقّطع يكسر مقاومة الأنسولين ويحسّن السكر والسكر التراكمي لدى كثير من مرضى السكّر2 النوع الثاني،: صوم ١٦ ساعة عن الاكل وممكن تشرب ماء فقط (ممكن من٨بالليل الى١٢ الظهر) 10 ".

‏وأضاف "هذا الدراسات تثبت أيضاً أن الصوم المتقطع على الاقل يومين بالاسبوع يساهم في اصلاح الخلل الوراثي ويستحث الDNA repair ويمنع الخلايا المتطفرة الشاذة المتسرطنة عند نشؤها initiation من التكاثر والنمو عبر تجويعها،وهناك عشر فوائد للصوم ذكرتها تلك الدراسة,فعليكم بالصوم".

المسرطنات
فهد الخضيري
التنحيف
الصيام المتقطع

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شاهـد
وليد الظـراط ماعـزى في وفات معجب الدوسري...جالس يـفـقـفـق ، هذا حدث رياضي ولازم يذكره ويعزي لأهل الميت الله يرحم معجب الدوسري ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
ابوفهد الحبلاني العنزي
عودا حميدا لكم ولكم كل الحب والتقدير والاحترام وكما انتم في التجديد والجديد ياحلا صحيفة صحيفة صدى

أخر الأخبار

الشباب يبدأ مفاوضاته لشراء المدة المتبقية من عقد "باهبري"
الشباب يبدأ مفاوضاته لشراء المدة المتبقية من عقد "باهبري"
منذ 8 دقائق 1097
‭ ‬بالفيديو.. لاعبة يابانية تستبدال ميدالياتها الأولمبية بعدما وضعها رئيس بلدية بفمه
‭ ‬بالفيديو.. لاعبة يابانية تستبدال ميدالياتها الأولمبية بعدما وضعها رئيس بلدية بفمه
منذ 10 دقائق 1122
الدمام أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
الدمام أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
منذ 12 دقيقة 1116
صورة لحلا شيحة بلباس مكشوف على السرير تثير ضجة
صورة لحلا شيحة بلباس مكشوف على السرير تثير ضجة
منذ 21 دقيقة 457
الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا
الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف الفيفا
منذ 22 دقيقة 1152
بالفيديو.. حشد من الأتراك يهاجمون متاجر سوريين بأنقرة
بالفيديو.. حشد من الأتراك يهاجمون متاجر سوريين بأنقرة
منذ 24 دقيقة 1210
التأمينات الاجتماعية تذكر بسداد الاشتراكات في موعدها
التأمينات الاجتماعية تذكر بسداد الاشتراكات في موعدها
منذ 56 دقيقة 1663
الخضيري يوضح فوائد الصيام المتقطع في التنحيف
الخضيري يوضح فوائد الصيام المتقطع في التنحيف
منذ ساعة 1668
«الصحة»: تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1788
كيفية علاج بحة الصوت بالمنزل
كيفية علاج بحة الصوت بالمنزل
منذ ساعة 1702