الخضيري يوضح فوائد الصيام المتقطع في التنحيف

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فوائد الصيام المتقطع في التنحيف.
وقال الخضيري أن "دراسات تثبت أن الصوم المتقّطع يكسر مقاومة الأنسولين ويحسّن السكر والسكر التراكمي لدى كثير من مرضى السكّر2 النوع الثاني،: صوم ١٦ ساعة عن الاكل وممكن تشرب ماء فقط (ممكن من٨بالليل الى١٢ الظهر) 10 ".
وأضاف "هذا الدراسات تثبت أيضاً أن الصوم المتقطع على الاقل يومين بالاسبوع يساهم في اصلاح الخلل الوراثي ويستحث الDNA repair ويمنع الخلايا المتطفرة الشاذة المتسرطنة عند نشؤها initiation من التكاثر والنمو عبر تجويعها،وهناك عشر فوائد للصوم ذكرتها تلك الدراسة,فعليكم بالصوم".