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صورة لحلا شيحة بلباس مكشوف على السرير تثير ضجة

منذ 21 دقيقة
457
صورة لحلا شيحة بلباس مكشوف على السرير تثير ضجة

القاهرة (صدى):
أثارت صورة جديدة "مُفبركة" للنجمة المصرية حلا شيحة التي أعلنت في وقت سابق اعتزالها الفن وارتداء الحجاب وذلك بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وبينت الصورة حلا وهي تجلس على السرير، من دون حجاب وترتدي ملابس مفتوحة عند الساقين، وهو ما أثار الشكوك حول حقيقة الصورة والهدف من وراء نشرها، لاسيما بعد تأكيدها في أكثر من مرة على التزامها باللباس المحتشم.

وأغضبت الصورة عددا كبيرا من الجمهور وباتوا يتحدثون عن آرائها الأخيرة بعدما نصحت زملاءها بالوسط الفني، بالابتعاد عن التمثيل، وهجومها على الفنان تامر حسني بعد طرح أغنيته الأخيرة بسبب مشاهدهما الرومانسية معا.

معز مسعود
حلا شيحة

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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
ابوفهد الحبلاني العنزي
عودا حميدا لكم ولكم كل الحب والتقدير والاحترام وكما انتم في التجديد والجديد ياحلا صحيفة صحيفة صدى

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