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أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء

منذ ساعة
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أمانة العاصمة المقدسة تزيل الظواهر السلبية وتحسن المشهد الحضري في عدد من الأحياء

مكة المكرمة (صدى):
نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات جولات ميدانية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع المنطقة والمرافق العامة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وقامت الفِرق الرقابية بتنفيذ جولات ميدانية على المرافق العامة، أسفر عنها إزالة العديد من الظواهر السلبية في المرافق العامة والسوق العشوائي بحي النكَّاسة في مكة المكرمة والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية, وتم مُصادرة وإتلاف (طن) من الخضروات المتنوعة تظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ضُبطت مع عمالة مخالفة، وجرى إتلافها في الموقع.

كما تم ضمن الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية مصادرة أكثر من 200 كجم أسماك ومأكولات بحرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الميدانية على مواقع الأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي للقضاء على المخالفات المشوهة للمظهر العام وتعزيز الإصحاح البيئي بالمنطقة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

مكة المكرمة
أمانة العاصمة المقدسة
جولات ميدانية
الظواهر السلبية
المشهد الحضري

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ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..

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