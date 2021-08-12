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كيفية علاج بحة الصوت بالمنزل

منذ 32 دقيقة
1484
كيفية علاج بحة الصوت بالمنزل

أميرة خالد (صدى):
يعاني بعض الأشخاص من بحة الصوت التي تسبب انخفاض الصوت وخشونته، و يمكن تسريع عملية الشفاء ببعض العلاجات المنزلية السريعة.

وسلط تقرير الضوء على طريقة علاج بحة الصوت في الكمزل التي يمكنك تجربتها وفقا لموقع هيلث

الحبهان والقرفة

يساعد الحبهان على تخفيف الالتهاب وتهدئة الأغشية المخاطية، كما أن القرفة لها خصائص مضادة للبكتيريا.

ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من كل من الحبهان ومسحوق القرفة إلى كوب من الماء واتركيها تغلي، يصفى السائل وبمجرد أن يبرد، أضيفي بعض العسل واشربيه مرتين لمدة أسبوع.

تناول الأعشاب

تعد الأعشاب مثل الأوكالبتوس وعرق السوس والمارشميلو والنعناع من أفضل علاجات بحة الصوت، بعد غلي كوبين من الماء، أضيفي ملعقة كبيرة من الأعشاب المجففة أو الطازجة من اختيارك واتركيها تنقع لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق وتناولي المشروب ثلاث مرات يوميًا.

فلفل حريف

يعمل فلفل حريق على تهدئة التهيج ويقلل من الألم والتورم في الحلق، ويمكن خلط ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الفلفل الحار والعسل العضوي، وبعد تناول هذا المزيج، اشربي كوبًا واحدًا من الماء الدافئ مرتين يوميا.

الزنجبيل

هو عامل مهدئ ومضاد للالتهابات.

عصير البصل

يمكن أن يؤدي تناوله كل صباح إلى الشعور بالراحة، ويمكن استخدامه عن طريق تقطيع بصل متوسطة الحجم وتترك على نار خفيفة في ثلاثة أكواب من الماء لمدة 15 دقيقة ثم أطفئ النار وأضف بضع قطرات من عصير الليمون.

املئي نصف كوب بمزيج البصل والنصف المتبقي بالماء الدافئ.

حليب الكركم

الخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرة للكركم توفر راحة فورية لحلقك، يمكن إضافة الكركم ويمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وشربه مرتين يوميًا.

الشفاء
بحة الصوت
العلاجات المنزلية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..

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